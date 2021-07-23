В Риддере изъята крупная партия синтетических наркотиков

РИДДЕР. 22 ИЮЛЯ - В Риддере по подозрению в распространении синтетических наркотиков задержан 27-летний актюбинец, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате целенаправленных оперативных мероприятий сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП СКО вычислили и задержали 27-летнего жителя города Актобе.

По информации пресс-службы Северо-Казахстанской области, задержанный 27-летний житель Актобе подозревается в распространении синтетических наркотиков через так называемые "закладки".

При задержании у него было изъято 9 свёртков с порошкообразным веществом белого цвета. Ещё 16 свёртков были найдены в местах "закладок", указанных подозреваемым, и 3 - на съёмной квартире. Там же были изъяты стандартные инструменты наркодельцов: граммовые весы, мерная ложка, упаковочный материал (зиплоки, изоляционная лента)", - проинформировали в полиции.

Данный факт был внесён в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК, в настоящее время планируется переквалификация на статью 297 УК РК, подразумевающую сбыт наркотиков.

Согласно поступившим результатам экспертизы, изъятое вещество является наиболее опасным на сегодняшний день синтетическим наркотиком, известным под названием "мефедрон", - рассказал начальник УПН ДП СКО Жандос Басыбаев.

Общий вес изъятого вещества - 49,15 грамма, что относится к особо крупному размеру.

Данное количество составляет, по скромным подсчётам, около 800 разовых доз. Стоит отметить, что борьбе с распространением синтетических наркотиков уделяется особое внимание. С начала года это уже четвёртый случай задержания иногороднего жителя по подозрению в организации "закладок" с синтетическими наркотиками", - добавил полицейский.





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