В Риддере задержан подозреваемый в убийстве пенсионера

Усть-Каменогорск. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Риддере задержан 46-летний подозреваемый в убийстве 71-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.

В конце октября в полицию Риддера позвонила жительница села Поперечное и сообщила, что обнаружила тело своего 71-летнего соседа.

Полицейские установили, что смерть была насильственной. Тело мужчины было обнаружено на полу в кухне, сообщает YK-news.kz.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 (Убийство).

В течение двух часов был установлен и задержан 46-летний подозреваемый, который дал признательные показания. Преступление совершено на почве возникшей ссоры", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства