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В Риддере задержан подозреваемый в убийстве пенсионера

03.11.2020 5860
Усть-Каменогорск. 3 ноября. Kazakhstan Today - В Риддере задержан 46-летний подозреваемый в убийстве 71-летнего мужчины, передает Kazakhstan Today.
 
В конце октября в полицию Риддера позвонила жительница села Поперечное и сообщила, что обнаружила тело своего 71-летнего соседа. 
 
Полицейские установили, что смерть была насильственной. Тело мужчины было обнаружено на полу в кухне, сообщает YK-news.kz.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 (Убийство).
 

В течение двух часов был установлен и задержан 46-летний подозреваемый, который дал признательные показания. Преступление совершено на почве возникшей ссоры", - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

 

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