В РК в суд направлено два дела в отношении военнослужащих по фактам мошенничества

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НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Военно-следственными органами Министерства внутренних дел Республики Казахстан производством окончены 2 уголовных дела в отношении военнослужащих, совершивших мошеннические действия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

22 июля текущего года военной прокуратурой Павлодарского гарнизона направлено в суд уголовное дело по фактам мошенничества, связанным с продажей автомашин по цене ниже рыночных на сумму 29 млн тенге, совершенным бывшим военнослужащим Пограничной службы КНБ РК", - сообщает Главная военная прокуратура.

Также завершено расследование дела в отношении военнослужащего контрактной службы Национальной гвардии, который под предлогом приобретения смартфонов по заниженным ценам обманным путем завладел денежными средствами граждан на сумму свыше 97 млн тенге.

Уголовное дело находится на ознакомлении и в ближайшее время будет направлено в военный суд.

Органы военной прокуратуры предупреждают и призывают граждан быть внимательнее, а также не приобретать товары и услуги сомнительного происхождения", - добавили в пресс-службе.