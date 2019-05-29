В России задержан казахстанец, разыскиваемый за создание криптовалютной пирамиды

Москва. 28 мая. Kazakhstan Today - В России задержан казахстанец, разыскиваемый на родине за создание криптовалютной пирамиды, передает Kazakhstan Today.

Мужчина подозревается в создании финансовой криптовалютной пирамиды и привлечении крупных инвестиций под обещание сверхвысокой доходности. Одна из потерпевших перечислила злоумышленникам почти 13,9 млн тенге (более 2,3 млн рублей по текущему курсу). Выявлено почти триста аналогичных эпизодов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации МВД РФ, казахстанец был задержан при содействии сотрудников Алтайского линейного управления МВД России. В январе 2019 года фигурант скрылся от следственных органов Казахстана и был объявлен в международный розыск.

"Сотрудники патрульно-постовой службы и уголовного розыска транспортной полиции задержали разыскиваемого на перроне железнодорожного вокзала при посадке в поезд сообщением Барнаул - Москва. Он признался, что верхом на лошади незаконно пересек границу России и Казахстана и до недавнего времени проживал в краевой столице, а затем решил переехать в Москву. При покупке билета на поезд он даже предпринял меры предосторожности, отправив в кассу вместо себя знакомого", - сообщили в МВД.

В настоящее время задержанный заключен под стражу. Решается вопрос б его экстрадиции.

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