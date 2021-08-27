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В Рудном насильник надругался над воспитанницей детского дома

26.08.2021 15364
В Рудном насильник надругался над воспитанницей детского дома
Фото: иллюстрация
РУДНЫЙ. 26 АВГУСТА - В Рудном насильник надругался над несовершеннолетней девочкой - воспитанницей детского дома, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в полиции Костаная, 43-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело. 
 

Несовершеннолетней оказывается помощь квалифицированных психологов в социально-психологической реабилитации. Фактов насилия над другими детьми не выявлено. Вопрос взят на особый контроль", - сообщили в управлении образования акимата Костанайской области. 

 

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