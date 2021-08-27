В Рудном насильник надругался над воспитанницей детского дома

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Как сообщили в полиции Костаная, 43-летний подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.
Несовершеннолетней оказывается помощь квалифицированных психологов в социально-психологической реабилитации. Фактов насилия над другими детьми не выявлено. Вопрос взят на особый контроль", - сообщили в управлении образования акимата Костанайской области.
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