В Рудном у фальшивомонетчиков изъято более 28 тысяч поддельных долларов США

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Рудный. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100 долларовых купюр.
Фальшивая валюта сбывалась на территории области, при очередной попытке сбыта злоумышленники были задержаны в Рудном.
При задержании у последних при себе обнаружены поддельные долларовые купюры. В ходе обыска по месту жительства одного из участника преступления также обнаружены поддельные купюры долларов США", - рассказали в пресс-службе АФМ.
Общая сумма изъятых поддельных долларов США составила свыше 28 100 тысяч.
Злоумышленники задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается.