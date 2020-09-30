В самом густонаселенном районе Алматы снизился уровень преступности

Алматы. 29 сентября. Kazakhstan Today - Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций Алматы сообщил аким Ауэзовского района Сайран Сайфеденов, передает Kazakhstan Today.

За 8 месяцев в районе зарегистрировано 3296 уголовных правонарушений, в сравнении с 2019 годом произошло снижение на 47,6% (2019 год - 6290)", - рассказал он.

Вместе с тем отмечается, что совершение правонарушений в общественных местах снизилось в 2,4 раза (с 3986 до 1644), число правонарушений, совершаемых на улицах снизилось в 2,7 раза (с 2514 до 928).

Снизились такие преступления, как хулиганство, кража из квартир, с автомашин, грабежи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По поручению акима Алматы, данного на совещании по вопросам безопасности города, полиция района составила карту криминогенных точек и схему их патрулирования с акцентом на дворы и неосвещенные улицы. С целью профилактики правонарушений в общественных местах организовано патрулирование 173 маршрутов - 28 автомобильных и 145 пеших патрулей", - отметил Сайфеденов.

Кроме того, по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева на оживленных местах района установлены 5 модульных пунктов полиции и 26 комплексов "Сергек".

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