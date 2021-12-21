В Сатпаеве мошенник оформил на себя квартиру пенсионерки

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ДЕКАБРЯ - В Петропавловске задержали 29-летнего изготовителя синтетических наркотиков спайс и владельца интернет-магазина по продаже наркотиков. Ему грозит пожизненный срок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , задержанный планировал зарабатывать, делая закладки наркотиков. Однако, решил извлечь максимальную выгоду и организовал полный процесс производства и распространения наркотиков.

Для этого он арендовал квартиру в Петропавловске и привлек к распространению наркотиков семейную пару - наркозависимую и ее супруга, ранее судимого за хулиганство и кражи. Интернет-магазин просуществовал всего несколько месяцев. В ходе мониторинга социальных сетей он попал в поле зрения полиции и был ликвидирован", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе обыска на съемной квартире изъяты весы, оборудование, необходимое для производства наркотиков, упаковочный материал, химические реагенты, 250 грамм спайса, уже расфасованного и приготовленного к реализации и 150 граммов концентрата, который используется для производства синтетического наркотика.

У организатора изъяты три сотовых телефона, три дополнительных sim-карты, записи об адресатах поставки наркотиков и о поступивших от них денежных переводах. Эти доказательства, в отличие от изъятых наркотиков, задержанными тщательно скрывались, так как свидетельствовали именно об организации сбыта запрещенных психоактивных веществ. Все участники незаконного оборота задержаны", - говориться в сообщении.

Возбуждены уголовные дела за незаконные изготовление, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Департамент по противодействию наркопреступности МВД обращает внимание, что хранение, перевозка, производство и сбыт наркотиков в крупном размере влечет наказание с длительными сроками лишения, а при их сбыте через интернет-магазины наказание предусматривает лишение свободы от пятнадцати лет и до пожизненного заключения с конфискацией имущества.



