В Сатпаеве мошенник оформил на себя квартиру пенсионерки
20.12.2021, 14:47 69016
Фото: yandex.by
САТПАЕВ. 20 ДЕКАБРЯ - В Сатпаеве мошенник оформил на себя квартиру пенсионерки. Сумма ущерба составила 4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 9 декабря в отдел полиции города Сатпаева Карагандинской области обратилась 79-летняя жительница города. Пенсионерка рассказала, что она планировала обналичить денежные средства, накопившиеся на ее банковской карте. И обратилась за помощью к некому гражданину. Последний почему-то потребовал пакет документов, который бабушка, не подозревая подвоха, передала ему.
Через некоторое время выяснилось, что он, пользуясь доверчивостью пенсионерки, оформил на себя ее квартиру. Сумма ущерба составила 4 млн тенге. Полицейские задержали афериста - 63-летнего мужчину. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК (Мошенничество). Ведется расследование.
В Алматинской области свадьба закончилась поножовщиной
21.12.2021, 13:40 8506
Фото: news.myseldon.com
ТАЛДЫКОРГАН. 21 ДЕКАБРЯ - В Алматинской области свадьба закончилась поножовщиной. В результате словесной перепалки 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника. Рана оказалась смертельной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба ДП Алматинской области, 12 декабря текущего года, около 01.30, в дежурную часть Уйгурского РОП, из центральной районной больницы, поступило сообщение о доставлении скончавшегося от ножевого ранения 26-летнего жителя села Шарын. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
В ведомстве отметили, что выехавшая на место преступления следственно-оперативная группа установила, что в ходе свадьбы в местном ресторане села Шарын, между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника - односельчанина. Рана оказалась смертельной.
Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный, на основании статьи 128 УПК РК (Основания задержания), водворён в ИВС. Со слов подозреваемого, на свадьбе он употребил алкогольные напитки. Увидев, ссору знакомых, он вытащил складной нож, который всегда носил с собой и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший, попытался его остановить. В горячке, он ударил его ножом в область сердца. В содеянном раскаивается. Следственный судья, на период досудебного расследования, санкционировал задержанному меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей", - говориться в сообщении.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК (Недопустимость разглашения данных досудебного расследования) в интересах следствия не разглашается.
В Восточном Казахстане уволили полицейского, подозреваемого в хулиганстве
21.12.2021, 13:15 10606
Фото: Пресс-служба департамента полиции Алматы
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 21 ДЕКАБРЯ - В Восточном Казахстане уволили полицейского, подозреваемого в хулиганстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ноябре текущего года нам стало известно о неправомерных действиях полицейского ОП Тарбагатайского района, который находясь вне службы, допустил конфликт с ранее знакомым жителем этого же района и тем самым совершил в отношении него хулиганские действия. На этот факт мы отреагировали незамедлительно, и в тот же день 30 ноября указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщил начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.
Он отметил, что в настоящее время в отношении него также осуществляется досудебное расследование по статье 293 УК РК, сведения по которому, согласно статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежат.
Наряду с этим, со службы были уволены ещё трое сотрудников указанного отдела полиции, которые своевременно не приняли должных мер для регистрации данного факта в установленном порядке. К строгой дисциплинарной ответственности привлечено и руководство районного отдела, в том числе заместитель начальника по кадровой политике освобождён от занимаемой должности", - проинформировал Сагат Мадиев.
Сотрудники антикора провели обыск в кабинете судьи экономсуда Алматинской области
20.12.2021, 18:51 54856
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ДЕКАБРЯ - О прошедших обысковых мероприятиях сообщил на своей странице в Facebook заместитель руководителя департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК (аппарата Верховного суда Республики Казахстан) Елдос Жумаксанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сегодня сотрудниками антикоррупционной службы во взаимодействии с отделом внутренней безопасности Верховного суда проведены обысковые мероприятия в служебном кабинете судьи экономсуда Алматинской области", - написал Елдос Жумаксанов.
Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит.
В Актюбинской области студент "заминировал" поселок
20.12.2021, 18:19 57241
АКТОБЕ. 20 ДЕКАБРЯ - В Актюбинской области 18-летний студент "заминировал" поселок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, 13 декабря, в 01.30, на телефон 102 дежурной части ОП Каргалинского района ДП Актюбинской области с сотового телефона позвонил неизвестный, который сообщил, что в поселке Жосалы Каргалинского района заложена бомба.
На место происшествия были направлены наряды полиции, сотрудники аварийно-спасательных служб ПЧ и бригада скорой медицинской помощи Каргалинского района. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в заведомо ложном сообщении об акте терроризма участковым инспектором полиции задержан 18-летний местный житель. Студент колледжа объяснил свой поступок, что в шутку сообщил о заложенной бомбе", - говориться в сообщении.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемый водворен в ИВС. За подобную шутку злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере до 5000 месячных расчетных показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Пожизненный срок грозит владельцу онлайн-магазина по продаже наркотиков
20.12.2021, 18:06 60241
Фото: кадр из видео
ПЕТРОПАВЛОВСК. 20 ДЕКАБРЯ - В Петропавловске задержали 29-летнего изготовителя синтетических наркотиков спайс и владельца интернет-магазина по продаже наркотиков. Ему грозит пожизненный срок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, задержанный планировал зарабатывать, делая закладки наркотиков. Однако, решил извлечь максимальную выгоду и организовал полный процесс производства и распространения наркотиков.
Для этого он арендовал квартиру в Петропавловске и привлек к распространению наркотиков семейную пару - наркозависимую и ее супруга, ранее судимого за хулиганство и кражи. Интернет-магазин просуществовал всего несколько месяцев. В ходе мониторинга социальных сетей он попал в поле зрения полиции и был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе обыска на съемной квартире изъяты весы, оборудование, необходимое для производства наркотиков, упаковочный материал, химические реагенты, 250 грамм спайса, уже расфасованного и приготовленного к реализации и 150 граммов концентрата, который используется для производства синтетического наркотика.
У организатора изъяты три сотовых телефона, три дополнительных sim-карты, записи об адресатах поставки наркотиков и о поступивших от них денежных переводах. Эти доказательства, в отличие от изъятых наркотиков, задержанными тщательно скрывались, так как свидетельствовали именно об организации сбыта запрещенных психоактивных веществ. Все участники незаконного оборота задержаны", - говориться в сообщении.
Возбуждены уголовные дела за незаконные изготовление, хранение и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов. Департамент по противодействию наркопреступности МВД обращает внимание, что хранение, перевозка, производство и сбыт наркотиков в крупном размере влечет наказание с длительными сроками лишения, а при их сбыте через интернет-магазины наказание предусматривает лишение свободы от пятнадцати лет и до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Полиция задержала жителя Тараза во время нанесения наркограффити
20.12.2021, 15:24 66436
Фото: polisia.kz
ТАРАЗ. 20 ДЕКАБРЯ - В Таразе при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области задержан 21-летний местный житель во время нанесения наркограффити, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает Polisia.kz, задержанный наносил граффити, рекламирующие сайты по продаже наркотиков, на стены домов и зданий областного центра. Кроме того, в ходе осмотра у него обнаружены вещественные доказательства - маркер черного цвета и сотовый телефон.
Задержанный дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса РК (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров), ведется следствие.
В полиции напомнили, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Инкассатор подозревается в краже 3,8 млн тенге из банкомата
20.12.2021, 10:58 75886
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - В Нур-Султане задержан инкассатор, подозреваемый в хищении денег из банкомата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в столичном департаменте полиции, 27-летний задержанный и ранее привлекался к уголовной ответственности.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый работал инкассатором и производил инкассацию денежных средств из терминала. Уволившись, не сдал ключи от одного из автоматов. В вечернее время злоумышленник пришел в супермаркет "Магнум". Подойдя к терминалу, он открыл ключом аппарат и взял деньги в сумме 3 800 000 тенге. Затем, незаметно сложив кругленькую сумму в сумку, ушел в неизвестном направлении", - рассказали полицейские.
Подозреваемый в изнасиловании спрыгнул с лестницы в здании полиции Шымкента
20.12.2021, 10:07 73921
ШЫМКЕНТ. 20 ДЕКАБРЯ - В Шымкенте подозреваемый в мошенничества и изнасиловании после очной ставки попытался сбежать и спрыгнул с лестницы в здании полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 декабря в управление полиции аль-Фарабийского района был доставлен обвиняемый по статье УК РК "Мошенничество" гражданин 1987 года рождения. Ранее он был объявлен в розыск с применением меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, в отношении него также проводилось расследование по статье УК РК "Изнасилование".
Подозреваемый после очной ставки с потерпевшей по данному делу, осознав невозможность ухода от уголовной ответственности, при попытке к бегству спрыгнул через перила лестничного марша и упал на перекрытие кладового помещения", - сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.
В полиции добавили, что при осмотре медработниками у него не выявлено никаких телесных повреждений. Его состоянию ничего не угрожает.
Он водворен в ИВС ДП Шымкента", - добавили в полиции.