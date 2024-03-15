В Семее директор госучреждения и его заместитель оштрафованы за взятку

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Семей. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении директора КГУ А. по статье 366, часть 2, УК РК "Получение через посредника взятки", его заместителя Ю. по статье 368, часть 2, УК РК "Посредничество во взяточничестве", а также директора ТОО М. по статье 367, часть 2, УК РК "Дача взятки", - Суд № 2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении директора КГУ А. по статье 366, часть 2, УК РК "Получение через посредника взятки", его заместителя Ю. по статье 368, часть 2, УК РК "Посредничество во взяточничестве", а также директора ТОО М. по статье 367, часть 2, УК РК "Дача взятки", сообщает пресс-служба суда Абайской области.





Судом установлено, что М., действуя с прямым умыслом, перечислил на банковский счет, принадлежащий Ю., 680 000 тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по проведению текущего ремонта сетей отопления и водоснабжения КГУ. После поступления денег Ю., находясь на территории КГУ, выполняя функции посредника в даче взятки, часть суммы - 340 000 тенге - перечислил на банковский счет, принадлежащий А., а оставшейся суммой распорядился по собственному усмотрению.





Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали и просили назначить наказание в виде штрафа.





Приговором суда Ю. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки - 10 200 000 тенге. М. признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки - 13 600 000 тенге. А. признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 20 400 000 тенге. Все подсудимые были осуждены с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.