В Семее изъяли контрафактные сигареты на 2,7 млрд тенге   

Рассказать друзьям

Павлодар. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело рассматривали в суде № 2 Павлодара. На скамье подсудимых оказались руководитель отдела земельных отношений, помощник акима областного центра и посредник, сообщает - Уголовное дело рассматривали в суде № 2 Павлодара. На скамье подсудимых оказались руководитель отдела земельных отношений, помощник акима областного центра и посредник, сообщает Pavlodarnews.kz.





В марте глава отдела земельных отношений через посредника получил 200 тысяч тенге от предпринимателя за общее покровительство и "действия, которые входили в его полномочия". Этот же посредник подделал документ для земельной комиссии.





Чтобы ускорить положительное решение вопроса, в июле он передал помощнику акима города 200 тысяч тенге. Через месяц госслужащий получил еще одну взятку - 150 тысяч, в том числе и за общее покровительство.





Помощнику акима и посреднику, учитывая неоднократное совершение ими тяжких коррупционных преступлений и более активную роль, суд назначил семь лет лишения свободы.





Руководитель отдела земельных отношений признал свою вину и получил штраф - 50-кратную сумму взятки (10 миллионов тенге).





Предприниматель также заплатит штраф - 26,6-кратную сумму взятки (5 320 000 тенге).





В доход государства взыскана сумма взятки с руководителя отдела 200 тысяч тенге, с помощника акима города - 350 тысяч тенге.





Оба чиновника пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.





Приговор в законную силу не вступил.





Ранее прокуратурой Алматы уголовное дело по факту покушения на получение взятки руководителем отдела образования в размере 12 млн тенге за признание компании-поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников направлено в суд.



