В Семее осуждены полицейские, ограбившие умершего мужчину

СЕМЕЙ. 21 ФЕВРАЛЯ - Судом № 2 города Семея рассмотрено уголовное дело в отношении четырех бывших сотрудников правоохранительных органов. Они украли у умершего мужчины сотовый телефон и обналичили деньги с его банковской карты, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Трое из подсудимых обвинялись в превышении должностных полномочий и краже, еще один полицейский выступил пособником, сообщает Arnapress.kz

Судом установлено, что 11 ноября 2020 года следователь С., оперуполномоченный Р. и криминалист Н., будучи в составе оперативной группы, при осмотре места происшествия и трупа изъяли сотовый телефон потерпевшего и не внесли в протокол. Сотрудники С., Р., Н. и К., превысив предоставленную им власть и должностные полномочия, совершили в группе лиц по предварительному сговору кражу денежных средств потерпевшего с приложения в сумме 120 000 тенге", - рассказали в суде.

Прокурор просил полицейским С., Р., Н. назначить наказание в виде шести лет лишения свободы, а их пособнику К., с учетом исключительных смягчающих обстоятельств, пять лет ограничения свободы.

Потерпевшая и ее представитель просили троих подсудимых наказать по всей строгости закона, а пособника не лишать свободы.

Подсудимые Н. и Р. вину в предъявленном обвинении признали частично, а К. и С. вину в предъявленном обвинении признали полностью... Вина подсудимых подтверждена показаниями подсудимого К., потерпевшей К. и свидетелей, материалами дела", - информировали в суде.

Суд по совокупности уголовных правонарушений назначил подсудимым С., Н. и Р. пять лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением специальных званий.

Их пособник приговорен к пяти годам ограничения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением специальных званий.

Приговор не вступил в законную силу.