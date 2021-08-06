В Семее под колесами автомобиля погибла 63-летняя женщина

СЕМЕЙ. 5 АВГУСТА - В Семее 24-летний водитель насмерть сбил пенсионерку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что 4 августа, около 17.00, по проспекту Шакарима 24-летний водитель автомобиля марки ВАЗ 21103 допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений несовместимых с жизнью скончалась на месте.

По информации semeynews.kz , начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).

Назначены судебные экспертизы, расследование продолжается.

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