В Семее военный из-за долга перед букмекерами заложил имущество воинской части в ломбард

В МВД отметили, что вымогательства в молодежной среде имеют не только корыстный характер, но и сопровождаются особой дерзостью и наглостью

Фото: Polisia.kz

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Астана. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел пресечены факты вымогательства в молодежной среде в Улытауской и Павлодарской областях, сообщает - Министерством внутренних дел пресечены факты вымогательства в молодежной среде в Улытауской и Павлодарской областях, сообщает Polisia.kz





Как отметили в ведомстве, особое внимание уделяется молодежной среде, где они имеют не только корыстный характер, но и сопровождаются особой дерзостью, наглостью, а в ряде случаев имеют определенный общественный резонанс.





В области Улытау сотрудниками УБОП задержаны участники молодежных группировок в возрасте от 18 до 20 лет, которые совершали вымогательства в отношении несовершеннолетних студентов местного колледжа. При этом насильственные действия записывали на видео для устрашения других и демонстрации своего превосходства. Уголовные дела по фактам вымогательства и хулиганства направлены в суд", - сообщил представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.





В мае этого года полицией Павлодарской области при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, которые занимались вымогательствами у молодежи. Участникам группировки инкриминируется совершение 10 таких фактов. У потерпевших они вымогали до 2 млн тенге. При этом запуганные жертвы преступников боялись обращаться в правоохранительные органы.





Следует отметить, что вследствие таких противоправных действий потерпевшие идут на крайние меры вплоть до суицида. В одном из случаев в результате издевательств и физического насилия они довели до попытки самоубийства 22-летнего парня.





При задержании членов группировки изъято травматическое и холодное оружие, а также синтетические наркотики. Все подозреваемые лица арестованы. В отношении потерпевших приняты меры безопасности. Досудебное расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса.



