В Семее за подделку паспортов вакцинации задержаны два медика

СЕМЕЙ. 2 АВГУСТА - Полиция Семея задержала двух медиков за продажу поддельных паспортов вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Задержанные признались, что успели продать 30 паспортов, однако полиция полагает, что покупателей может быть намного больше, сообщили в областном департаменте полиции.

За подделку паспортов вакцинации один из медработников брал 15 тыс. тенге. Часть этих денег вместе с копиями документов он пересылал знакомому из Центра скорой медицинской помощи, который далее вносил недостоверные сведения о прохождении процедуры вакцинирования в базу данных", - рассказала представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

В настоящее время полиция устанавливает личности всех недобросовестных покупателей.

Все недостоверные сведения, внесенные в медицинские базы, будут признаны недействительными", - рассказала Турлыбек.

Действия медработников квалифицированы по статье 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград), - сообщил начальник ДП области Сагат Мадиев.

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