В Шымкента сотрудница ЦОНа обманула жителей на более чем 180 млн тенге

Фото: Polisia.kz

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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп вымогателей, - За последние три дня пресечена незаконная деятельность трех криминальных групп вымогателей, сообщает Polisia.kz.





В Уральске сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью задержана группировка из числа местной молодежи, которые, выдавая себя за сотрудников органов правопорядка, с применением насилия вымогали у студента одного из учебных заведений 500 тысяч тенге. Подозреваемые взяты под стражу", - проинформировал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.





Кроме того, по его словам, в Шымкенте оперативниками задержаны двое жителей города, которые путем угроз и шантажа вымогали один миллион тенге у местной жительницы, обещая в противном случае распространить компрометирующие сведения.





Также в Актобе при получении требуемого миллиона тенге и автомашины Subaru задержан и арестован участник преступной группы, который с тремя подельниками в подвале здания, оказывая моральное и физическое давление на потерпевшего, вымогали восемь миллионов тенге. Проводится досудебное расследование.





Работа по выявлению и предупреждению фактов вымогательства продолжается", - сообщил Куандык Алпыс.