В Шымкенте автомобиль сбил двух детей: один погиб, второй в реанимации

Шымкент. 6 декабря. Kazakhstan Today - В Шымкенте автомобиль сбил двух детей, в результате чего один ребенок погиб, второй находится в реанимации. Виновник аварии сбежал с места происшествия, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Шымкента, 4 декабря на Тамерлановском шоссе водитель, управляя автомашиной, совершил наезд на двух несовершеннолетних.

В результате дорожно-транспортного происшествия один из них скончался от полученных травм, второй с различными травмами был доставлен в реанимационное отделение медицинского учреждения города Шымкента", - уточнили в полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили марку и местонахождение автомобиля, совершившего дорожно-транспортное происшествие. Ведется оперативная работа по задержанию водителя данного автотранспорта", - заключили в пресс-службе.

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