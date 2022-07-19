В Шымкенте должностные лица в сфере здравоохранения осуждены за взятки

НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - В I полугодии текущего года в сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел, сумма ущерба составила 57 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе заседания коллегии Агентства по финансовому мониторингу под председательством Жаната Элиманова, в ходе которого были подведены итоги работы за I полугодие текущего года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В сфере хищения бюджетных средств возбуждено 115 дел. Сумма установленного ущерба составила 57 млрд тенге, из них возмещено с учетом ареста имущества 53 млрд тенге", - сообщили в АФМ.

За I полугодие окончено производством 789 дел. По ним возмещено с учетом ареста имущества 85 млрд тенге. В отношении организованных преступных групп возбуждено 20 дел, 17 – направлено в суд.

На коллегии особое внимание уделено мерам по недопущению вмешательства в деятельность добросовестного бизнеса. Поставлена задача по сокращению числа повторных вызовов на допрос, наложения ограничений на имущество и изъятия документов. По сравнению с прошлым годом на 30% (с 1 164 до 826) сократилось количество возбужденных дел.

Также, в рамках поручения главы государства выработаны комплексные меры по ликвидации преступных групп, занимающихся незаконным вывозом ГСМ в соседние страны. Усиление профилактических мер по раннему выявлению финпирамид позволило заблокировать свыше 3 тыс. сайтов. Возбуждено 44 дела, арестовано имущества на 6,5 млрд тенге.

В рамках объявленного Президентом Года детей защищены права более 100 детей-сирот. Особое внимание уделено защите социально-уязвимых слоев населения.

На новый уровень выходит роль подразделений финансовой разведки. В третьем квартале предстоит прохождение взаимной оценки ЕАГ на предмет соответствия антиотмывочной системы Казахстана к международным требованиям.

Для этого принято 2 пакета законов для имплементации международных стандартов, решаются другие организационно-правовые вопросы.

В заключение Жанат Элиманов отметил, что АФМ продолжит дальнейшую работу по пресечению теневых схем и защиты бизнеса, а также дал ряд конкретных поручений руководителям территориальных департаментов.