В Шымкенте экс-командира роты патрульной полиции осудили на семь лет по делу о коррупции

Фото: пресс-служба правительства РК

Рассказать друзьям

Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 26 июня, судебной коллегией по уголовным делам суда города Астаны в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова, сообщает пресс-служба - В среду, 26 июня, судебной коллегией по уголовным делам суда города Астаны в апелляционном порядке рассмотрено уголовное дело в отношении Куандыка Бишимбаева и Бакытжана Байжанова, сообщает пресс-служба суда





Не согласившись с вердиктом, осужденные и их адвокаты обжаловали его в апелляционном порядке.





В своих жалобах они просили оправдать Байжанова ввиду отсутствия в его действиях состава преступления, переквалифицировать действия Бишимбаева со снижением наказания, а также отменить приговор с направлением дела на новое рассмотрение.





В апелляционном порядке приговор, вынесенный с участием присяжных заседателей, может быть пересмотрен только по процессуальным нарушениям. Таких оснований апелляционной инстанцией по делу не установлено", - сообщили в суде.





В суде добавили, что нарушений при формировании коллегии присяжных заседателей, вопросного листа, а также существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену или изменение приговора по уголовному делу, не допущено.





Постановлением апелляционной инстанции от 26 июня 2024 года приговор оставлен без изменения.





Судебный акт вступил в законную силу.



