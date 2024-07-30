В Шымкенте ликвидировали нарколабораторию

В ходе досудебного расследования установлены причастные к преступлению трое детей

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Костанай. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования пятилетней девочки, сообщает департамент полиции региона.





По факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование. В ходе досудебного расследования установлены трое детей", - проинформировали в полиции.





В связи с недостижением возраста для привлечения к уголовной ответственности мера пресечения в отношении подозреваемых не избиралась. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.





В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения досудебного расследования разглашению не подлежат.



