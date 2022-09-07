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В Шымкенте незаконно реализовали 8 тысяч тонн мазута

06.09.2022, 09:49 39061
ШЫМКЕНТ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте двух предпринимателей приговорили к 2 годам 8 месяцам лишения свободы за незаконную реализацию мазута, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Факт незаконной реализации около 8 тысяч тонн мазута на сумму более 1,1 млрд тенге выявлен сотрудниками департамента Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкенту.
 

Так, два предпринимателя приобретали мазут у неизвестных лиц и в дальнейшем незаконно реализовали мазут различным компаниям без документов, подтверждающих законность его происхождения", - рассказали в пресс-службе АФМ.

 
Приговором суда указанные лица признаны виновными, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев.
 

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Разводивший огонь мужчина задержан в Алматы

07.09.2022, 17:05 796
Разводивший огонь мужчина задержан в Алматы
Фото: telegram/kris_p_almaty_official
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - С помощью видеокамер и свидетельских показаний установлен подозреваемый в разведении огня на месте пожара в Бостандыкском районе мужчина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Polisia.kz, это гражданин 1968 года рождения. Он признался в разведении костра. 
 
Мужчина добавил, что был в состоянии алкогольного опьянения и якобы хотел разогреть себе консервы, однако, когда огонь перекинулся на кусты, испугался и покинул место разведения огня. 
 
Сообщается, что обстоятельства будут установлены. 
 

В Актобе менеджер банка похитил со счета акционерного общества более 700 млн тенге

07.09.2022, 16:10 741
АКТОБЕ. 7 СЕНТЯБРЯ - В суде №2 Актобе рассмотрели дело в отношении менеджера банка, который похитил со счета акционерного общества более 700 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Работник банка используя свое служебное положение, похитил более 777 млн тенге со счета акционерного общества. В суде подсудимый частично признал вину, но не согласился с суммой ущерба. Вина подсудимого доказана и заключением судебно-экономической экспертизы, а также другими материалами уголовного дела", - информирует Polisia.kz

 
Сообщается, что прокурор просил назначить наказание подсудимому в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы, без права занимать должности в банковской сфере сроком на 10 лет, но суд смягчил наказание, так как у подсудимого есть маленький ребенок. 
 
Менеджера признали виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса (Мошенничество) и приговорили к лишению свободы на 5 лет. 
 
Кроме того, он не имеет права занимать должности в банковской сфере в ближайшие 10 лет. Приговор суда не вступил в законную силу. 
 
Ранее сообщалось, что сотрудницы филиала "Казпочты" похитили более 38 млн тенге у ТОО и пенсионера. 
 

Душил девушек и грабил: в Алматы задержали серийного налетчика

07.09.2022, 15:36 1676
Душил девушек и грабил: в Алматы задержали серийного налетчика
Фото: polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержали серийного налетчика, который грабил молодых девушек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в полиции Алмалинского района, нигде не работающий 20-летний гражданин А. совершал нападения по ночам. Встречая по дороге девушек, нападал на них сзади, душил, а затем забирал все ценные вещи.
 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан житель Жамбылской области, 2002 года рождения. На данный момент нами установлены три факта грабежа. Один из эпизодов попал на камеры уличного видеонаблюдения. Когда девушки не могли уже сопротивляться, забирал все ценное: мобильники, деньги и скрывался в темных переулках. Зафиксирован и факт, когда злоумышленник в магазине расплачивается деньгами, которые забрал накануне у потерпевшей. Молодой человек дал признательные показания", - рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

 
Сейчас личность фигуранта проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям по городу. Проводится досудебное расследование. 


 

Два мешка с оружием нашли полицейские в Таразе

07.09.2022, 14:23 3336
Два мешка с оружием нашли полицейские в Таразе
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ, 7 СЕНТЯБРЯ - Два мешка с оружием и боеприпасами обнаружили полицейские в Таразе возле недостроенных зданий города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

При проведении розыскных работ по установлению местонахождения оружия, похищенного в ходе массовых беспорядков, сотрудники полиции за текущие сутки обнаружили 11 единиц оружия и более 300 патронов различного калибра. Из двух мешков изъяли 2 автомата Калашникова, 2 охотничьих карабина ТОЗ, ружье "Сайга", 2 нарезных оружия, гладкоствольное ружье "Байкал", магазин от автомата и более 300 патронов различного калибра", - сообщает Polisia.kz

 
На все найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза. 
 
В полиции напомнили, что лица, сообщившие о расположении боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие его в полицию, к уголовной либо административной ответственности привлекаться не будут, если нет причастности к другим правонарушениям.
 

МВД: задержаны 11 участников транснациональных преступных групп

07.09.2022, 08:06 23976
МВД: задержаны 11 участников транснациональных преступных групп
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 7 СЕНТЯБРЯ - В ходе оперативной разработки департаментом по борьбе с организованной преступностью МВД при содействии Генеральной прокуратуры пресечена деятельность двух противоборствующих транснациональных преступных группировок, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Они пытались обложить незаконными поборами предпринимателей своей этнической группы, а также распространять среди них криминальные идеи и воровские традиции. При проведении специальной операции на территории городов Алматы, Атырау, Петропавловска, Актау и Жамбылской области оперативными работниками с привлечением подразделений специального назначения МВД было задержано 11 участников преступных группировок, в том числе предполагаемый "киллер", которого планировалось задействовать в криминальном противостоянии", - сообщает Polisia.kz

 
Отмечается, что проведено 25 обысковых мероприятий мест их пребывания и проживания, в ходе которых изъят арсенал огнестрельного оружия, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также наркотические средства в особо крупном размере. 
 
В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Принимаются меры к задержанию и привлечению к ответственности других соучастников преступления.

 

У жительницы Петропавловска изъяли 160 таблеток и 57 капсул трамадола

06.09.2022, 18:45 31771
У жительницы Петропавловска изъяли 160 таблеток и 57 капсул трамадола
Фото: ДП СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 СЕНТЯБРЯ - В Петропавловске выявили факт незаконной реализации ограниченного к распространению лекарственного препарата "трамадол", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Препарат продавала 34-летняя ранее судимая наркозависимая женщина, сообщает пресс-служба ДП СКО.
 
По месту жительства у нее были изъяты 160 таблеток и 57 капсул трамадола. Как выяснилось, лекарство она получила от врача одного из медицинских учреждений, который получил его по рецепту пациента. 
 
Материалы по данным фактам переданы в административный суд по статье 424 Кодекса РК об административных правонарушениях "Незаконная медицинская и (или) фармацевтическая деятельность".

Напомним, 26 июля жители ЗКО провели санкционированное мирное собрание во дворе дома, где расположена точка сбыта психотропных веществ.

В начале августа свыше тысячи таблеток трамадола, а также другие препараты, вызывающие наркотическое опьянение, были изъяты сотрудниками полиции у жителя Уральска.
 

Тренера по каратэ обвиняют в растлении малолетней ученицы

06.09.2022, 15:53 34726
АКТАУ. 6 СЕНТЯБРЯ - Тренера по каратэ из Актау обвиняют в неоднократном изнасиловании пятилетней ученицы. О вопиющем случае растления малолетней девочки написала в Instagram правозащитница Дина Тансари, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На своей странице активисты из фонда "Не молчи" опубликовали открытое обращение к президенту, в котором рассказали о преступлении. 
 
По словам правозащитницы, о фактах насилия сообщила тетя девочки. Она рассказала, что ее пятилетнюю племянницу неоднократно насиловал и развращал тренер во время тренировок. 
 

Сразу после этого на горячую линию позвонила мама ребенка и обратилась за помощью. Тренер по карате, 19-тилетний Александр Баландин, неоднократно совершал в отношении малолетней насильственные действия сексуального характера и развратные действия прямо во время тренировок. Научил девочку не рассказывать родителям, сказал, что это их секрет и тайна, и девочка четко следовала инструкциям тренера. Ребенок занимается в центре с сентября 2021 года, родители предполагают, что это продолжалось последние 3-4 месяца", - написала Тансари. 

 
Как отмечается в посте, тренеру 19 лет, он воспитанник директора Федерации ашихара-карате по Мангистауской области, старшего тренера Игоря Отарова. 
 

Дети и родители очень любят этого тренера, он сумел расположить всех таким образом, что дети полностью доверяют ему", - пишет Тансари.

 
Она подчеркнула, что это не первый подобный случай в Актау. В декабре 2020 года был осужден на 14 лет тренер по карате за изнасилование своей ученицы. А в Алматинской области в этом году приговорили тренера по таэквондо за изнасилование ученицы на 7,6 года лишения свободы, и это далеко не единичные случаи.
 
Инцидент прокомментировали в полиции Мангистауской области.
 

3 сентября текущего года в управление полиции города Актау обратилась гражданка о принятии мер к гражданину, который совершил развратные действия в отношении ее малолетней дочери. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 124, часть 3, УК РК. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Остальные сведения в интересах следствия не разглашаются", - сообщили в областном ДП.

 

Насильник детей из Талдыкоргана приговорен к 20 годам тюрьмы

06.09.2022, 15:38 36361
Насильник детей из Талдыкоргана приговорен к 20 годам тюрьмы
Фото: Depositphotos
ТАЛДЫКОРГАН. 6 СЕНТЯБРЯ - В Талдыкоргане 49-летний насильник детей, обвиняемый в надругательстве над своей 13-летней падчерицей, приговорен к 20 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Polisia.kz, ребенок неоднократно подвергался сексуальному насилию со стороны отчима, что было доказано материалами уголовного дела и учтено при вынесении судебного приговора. 
 

Выяснилось, что 49-летний мужчина в 2002 году привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в Атырауской области и отбывал наказание в исправительном учреждении. О его судимости по указанной статье супруга не знала. В ходе расследования удалось доказать, что подозреваемый неоднократно надругался над девочкой. Было установлено, что сексуальное насилие началось с 8-9-летнего возраста ребенка. Мужчина сознался в совершении преступления, и по завершении расследования материалы дела с обвинительным заключением были направлены в суд", - проинформировал начальник следственного управления ДП области Жетысу Руслан Чарапиев. 

 
Отмечается, что факт был выявлен в ноябре прошлого года школьными учителями потерпевшей девочки.
 
Уголовное дело зарегистрировали по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней). Подозреваемого задержали и поместили под стражу. 
 
Дело рассматривалось специализированным межрайонным судом по уголовным делам, решением которого 28 июня обвиняемый был признан виновным и осужден к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении чрезвычайной безопасности. Судебный приговор вступил в законную силу. 
 
Ранее сообщалось, что в ВКО 5 лет отчим насиловал падчерицу.
 

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