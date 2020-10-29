В Шымкенте пресекли деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции

Шымкент. 28 октября. Kazakhstan Today - Сотрудниками ДЭР по городу Шымкенту пресечена деятельность подпольного цеха по изготовлению алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения осмотра обнаружена и изъята 6671 бутылка 18 различных наименований готовой алкогольной продукции с поддельными УКМ, 15 тонн спирта, 67 штук УКМ, насос для смешивания жидкости, 146 пустых коробок и 750 пустых бутылок под алкогольную продукцию, более 500 крышек и денежные средства в сумме 40 625 тенге", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина РК.

Установлено, что готовая алкогольная продукция в последующем реализовалась в продуктовых магазинах города Шымкента.

По указанному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 233 УК РК.

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