В Шымкенте при строительстве школы украли 5,5 млн тенге

ШЫМКЕНТ. 14 ИЮЛЯ - Территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту выявлен факт хищения 5,5 млн тенге, выделенных на строительство средней школы в жилом массиве Жулдыз, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе следствия установлено, что предприниматель при строительстве школы представил отчеты с недостоверными сведениями о фактически невыполненных работах, рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу МФ РК.

В соответствии с заключением судебной строительно-экономической экспертизы сумма нанесенного ущерба государству составила 5,5 млн тенге". - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что недобросовестный предприниматель, проводивший строительные работы, полностью признал вину и погасил сумму ущерба.

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