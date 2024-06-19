В Шымкенте приемный отец издевался над детьми: суд вынес приговор

Приговор в законную силу не вступил

Рассказать друзьям

Туркестан. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении и.о. заместителя руководителя управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области, руководителя отдела этого же управления и предпринимателя. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.





Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ", - говорится в сообщении.





Руководитель отдела управления помимо этого обвинялся в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Установлено, что он после перевода на должность руководителя отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами предпринимателя в сумме 903 тыс. тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий.





Этим же приговором в получении взятки в сумме 5 млн тенге от предпринимателя за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района признан виновным руководитель аппарата акима Отырарского района.





Приговором суда и.о. заместителя руководителя управления цифровизации назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, предпринимателю - 7 лет, руководителю отдела управления - 4 года.





Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.





В отношении руководителя аппарата акима Отырарского района судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью.





Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного управления цифровизации.





Приговор в законную силу не вступил.