В Шымкенте производителя поддельного алкоголя оштрафовали на полтора миллиона тенге

ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - В Шымкенте местного жителя оштрафовали более чем на полтора миллиона тенге за организацию подпольного цеха по производству контрафактного алкоголя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обнаружена и изъята контрафактная алкогольная продукция общим количеством почти 3000 бутылок. Также обнаружены и изъяты: 1000 литров спирта, аппарат для изготовления алкогольной продукции, поддельные учетно-контрольные марки и более 20 000 пустых бутылок", - сообщили в департаменте АФМ Шымкента.
Приговором суда задержанный признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 531 500 тенге.
Изъятые контрафактные алкогольные изделия подлежат уничтожению.