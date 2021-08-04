В Шымкенте убийца бизнесмена получил 20 лет тюрьмы

ШЫМКЕНТ. 3 АВГУСТА - 30-летний убийца предпринимателя Аваза Джаналиева проведет 20 лет в колонии чрезвычайной безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Otyrar.kz , 30-летний рецидивист убил бизнесмена у себя дома. Алимбаев пытался продать предпринимателю землю под бизнес по липовым документам. Аваз Джаналиев раскрыл аферу. Между мужчинами завязалась драка, Алимбаев, схватив топор, нанес предпринимателю несколько ударов. Тело мужчины на его же машине преступник вывез в безлюдное место и поджег.

Алимбаев успел и ограбить погибшего. В машине предпринимателя было около полумиллиона тенге. Убитый предприниматель владел автомойками и сдавал в аренду спецтехннику. У него остались жена и трое малолетних детей ", - пишет издание.

Согласно информации, Алимбаев уже был ранее судим за разбой и осужден на 5 лет.

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