В Шымкенте вор совершил кражу за 13 секунд (ВИДЕО)

Шымкент. 11 ноября. Kazakhstan Today - В Шымкенте вор совершил кражу за 13 секунд, передает Kazakhstan Today.

Высокую скорость и ловкость продемонстрировал молодой мужчина, у которого на кражу ушло всего 13 секунд, сообщает Otyrar.kz

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как продавец вышла из магазина, где продавала кур-гриль. Как водится, вышла на минуточку, но очень внимательному вору, который видел, как она покинула магазин, было достаточно и 13 секунд, чтобы совершить кражу.

Добычей вора стала сумка с деньгами и золотом. Заявление в полицию Шымкента женщина написала, видео с камер полицейские просмотрели и взяли нужный отрывок.













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