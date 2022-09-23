В Шымкенте вынесли приговор высокопоставленным чиновникам

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ШЫМКЕНТ. 22 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционная служба РК сообщила о том, что была поставлена точка в деле, фигурантами которого являлись высокопоставленные чиновники, передает KAZAKHSTAN TODAY.

21 сентября аль-Фарабийский районный суд Шымкента огласил приговор в отношении руководителя департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е.З., руководителя отдела камерального контроля Агабек А.М., заместителя руководителя департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" Кожахметова К.К., сообщает пресс-служба Антикора в своем Telegram-канале.

Все они обвинялись в получении, даче взятки и посредничестве во взяточничестве за оказание содействия в признании победителем в государственных закупках ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING".

Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде 8 лет, Агабек - 7 лет 6 месяцев, Кожахметову - 7 лет лишения свободы.

Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.