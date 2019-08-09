В Шымкенте задержали подозреваемого в убийстве, ограблении и поджоге дома своей жертвы

Шымкент. 8 августа. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержали подозреваемого, который после убийства местного жителя ограбил и поджог его дом, передает Kazakhstan Today.

По информации полиции, 18 июня в городе Шымкенте после пожара жилого дома было обнаружено тело местного жителя.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий 29 июля 2019 года сотрудниками департамента полиции Шымкента задержан подозреваемый в убийстве жителя города, который после совершения тяжкого преступления украл золотые изделия и деньги на общую сумму более 1 100 000 тенге, поджег жилище убитого и скрылся с места преступления", - сообщили в городском департаменте полиции.

Полицейские установили, что на украденные деньги злоумышленник приобрел себе автомобиль.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статьям 99 (Убийство), 192 (Разбой) и 202 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РК.

1 августа Специализированным следственным судом Шымкента в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные мероприятия продолжаются.

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