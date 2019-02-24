Шымкент. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержан подозреваемый в убийстве семейной пары бизнесменов, передает Kazakhstan Today.

16 февраля в результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками полиции Шымкента установлен и задержан подозреваемый в двойном убийстве 27-летний житель города Шымкента. Признательные показания нашли свое подтверждение изъятыми вещественными доказательствами", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

Как пишет otyrar.kz , подозреваемый взят под стражу.

В ночь на 6 февраля в Шымкенте было совершено жестокое убийство супружеской пары успешных местных предпринимателей. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции города.

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