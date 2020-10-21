Шымкент. 20 октября. Kazakhstan Today - В Шымкенте женщина пыталась продать собственного ребенка за миллион тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в департаменте полиции Шымкента, женщина, 1993 года рождения, была задержана 11 января 2020 года при продаже своего несовершеннолетнего ребенка за 1 000 000 тенге.

Подозреваемая была помещена под домашний арест. 20 марта 2020 года дело было направлено в суд с обвинительным заключением. Обвиняемая полностью признала вину и раскаялась в своих действиях.

27 сентября Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Шымкента признал ее виновной по пункту 12 части 2 статьи 135 Уголовного кодекса РК (Торговля несовершеннолетними) и приговорил к шести годам лишения свободы.

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