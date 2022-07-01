В СКО задержан сельский аким

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АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - Ввоз незадекларированных товаров на сумму 27 миллионов тенге предотвратили таможенники на посту "Калжат", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Автозапчасти, аккумуляторы, сварочный аппарат и хозяйственные товары общей стоимостью 27 млн тенге пыталось ввезти ТОО в Казахстан, уклонившись от уплаты таможенных платежей и налогов", - сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Таможенники просканировали КамАЗ с прицепом и обнаружили расхождения между товарами, заявленными в документах, и содержимым в транспортном средстве.

Всего в машине найдено 20 тонн незадекларированных товаров, по которым импортер не уплатил таможенные платежи и налоги на сумму 5,5 млн тенге.

Виновник привлечен к административной ответственности, все платежи взысканы в полном размере.

Всего в текущем году выявлено более 4 тыс. тонн незадекларированных товаров стоимостью 1 млрд тенге", - сообщили в комитете.