В столичном аэропорту задержаны подозреваемые участники алматинских погромов

Фото: КНБ РК
16 января военнослужащими управления пограничного контроля "Нур-Султан" при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта по поведенческим признакам задержаны два гражданина РК, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
В ходе проверки багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники.
В мобильных телефонах задержанных обнаружены видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы", - говорится в сообщении.
Задержанные переданы сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.
Кроме этого, при оформлении международного рейса сообщением Ташкент - Нур-Султан на паспортном контроле был выявлен гражданин Таджикистана с поддельным паспортом.
С целью незаконного пересечения границы он намеренно изменил свои установочные данные в документе. Нарушитель госграницы депортирован в страну пребывания", - добавили в КНБ.