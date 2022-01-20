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В столичном аэропорту задержаны подозреваемые участники алматинских погромов

19.01.2022, 10:10 40796
В столичном аэропорту задержаны подозреваемые участники алматинских погромов
Фото: КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - В аэропорту Нур-Султна при попытке выехать в Россию задержаны двое подозреваемых участников митингов и погромов в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

16 января военнослужащими управления пограничного контроля "Нур-Султан" при осуществлении охраны и обороны объектов столичного аэропорта по поведенческим признакам задержаны два гражданина РК, которые намеревались убыть в Российскую Федерацию", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

 
В ходе проверки багажа и ручной клади было обнаружено холодное оружие: ножи, кастеты и наручники. 
 

В мобильных телефонах задержанных обнаружены видеозаписи с подтверждением участия в митингах, демонстративных действиях и погромах в городе Алматы", - говорится в сообщении.

 
Задержанные переданы сотрудникам линейного отдела полиции для дальнейшего привлечения к ответственности.
 
Кроме этого, при оформлении международного рейса сообщением Ташкент - Нур-Султан на паспортном контроле был выявлен гражданин Таджикистана с поддельным паспортом.
 

С целью незаконного пересечения границы он намеренно изменил свои установочные данные в документе. Нарушитель госграницы депортирован в страну пребывания", - добавили в КНБ. 

 

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Суд продлил арест акбулакскому стрелку

19.01.2022, 21:13 14371
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Игорю Дужнову, устроившему стрельбу в микрорайоне Акбулаке, продлили арест на месяц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Постановлением следственного суда, ходатайство прокурора удовлетворено. Постановлено продлить срок содержания под стражей сроком на 1 месяц в отношении гражданина Д. То есть до 20 февраля 2022 года", - сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

 
Напомним, 20 сентября 2021 года, в 17.00, в Алатауском районе Алматы при выселении семьи из дома произошла трагедия: хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пять человек. Позже стали известны подробности произошедшего: свои версии озвучили правоохранительные органы, семья стрелка, а также банк, который реализовал с торгов дом - предмет спора. 
 

В Алматы преступная группа совершала вооруженные налеты на частные дома

19.01.2022, 20:35 15716
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - В ночь с 5 на 6 января в период массовых беспорядков злоумышленники совершили несколько нападений на сотрудников частных охранных организаций и завладели их служебным оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Далее они совершили разбойные нападения на несколько частных домов и, угрожая потерпевшим автоматом и другим огнестрельным оружием, завладели их личным имуществом и двумя автомашинами. Подозреваемые задержаны. Они водворены в изолятор временного содержания, сообщает Polisia.kz.
 
Преступная группа, совершавшая вооруженные налеты на частные дома, задержана полицией Алматы. В ее составе четверо жителей Алматинской области в возрасте от 29 до 36 лет. Двое из них - ранее судимые за грабежи и кражи чужого имущества. 
 
Вещественные доказательства, в том числе захваченное у охранников оружие, изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, расследуемого по статье 192 УК РК и по статье 291 УК РК. Личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям.
 
 

В Нур-Султане ликвидирован канал поставки наркотиков

19.01.2022, 19:50 17561
В Нур-Султане ликвидирован канал поставки наркотиков
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 19 ЯНВАРЯ - В столице сотрудники полиции проводят локально-рейдовые отработки для недопущения нарушений правопорядка в городе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе отработок по улице Петрова задержан 23-летний подозреваемый, сообщает Polisia.kz
 
При обыске у него обнаружили 29 свертков с наркотическим средством. Установлено, что наркосбытчик реализовывал "товар" через свой интернет-магазин путем "закладок". Он указал сотрудникам полиции на тайники, из которых были изъяты "закладки" с наркотиками. 
 
В настоящее время задержанный взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов", которая  предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.
 
 

В Алматы задержали мародеров, ограбивших интернет-магазин

19.01.2022, 19:00 19396
В Алматы задержали мародеров, ограбивших интернет-магазин
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Во время массовых беспорядков неизвестные взломали дверь и проникли в офис интернет-магазина на улице Гоголя, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мародеры брали все, что могли унести. Любителями легкой наживы оказались трое молодых людей, сообщает Polisia.kz.
 
Старшему из них 30 лет, он уроженец ЮКО, ранее был судим за кражу чужого имущества. 23-летний уроженец ВКО и 22-летний алматинец, как установлено, впервые пошли на преступление. Подозреваемых задержали сотрудники управления криминальной полиции департамента полиции Алматы. 
 
При обыске у них изъяли два ноутбука, три пароочистителя, две куртки, спортивный костюм и другие товары. По данному факту расследуется уголовное дело.
 

В Туркестанской области монополист оштрафован на сумму свыше 10 млн тенге

19.01.2022, 17:22 22221
ТУРКЕСТАН. 19 ЯНВАРЯ - В Туркестанской области монополист, осуществлявший услугу в сфере подъездных путей, оштрафован на сумму свыше 10 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 "ТОО "Отырар-НАН", имея на своем балансе железнодорожные подъездные пути, осуществляло услуги по предоставлению подъездных путей контрагентам при отсутствии других конкурентных подъездных путей. За данную услугу ТОО "Отырар-НАН" взимало плату от потребителей по самостоятельной утвержденной цене", - сообщили пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК.
 
Сообщается, что монополист был выявлен департаментом комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Туркестанской области.
 

Отырар-НАН" привлекли к административному взысканию на сумму 10 569 642,84 тенге.

 
Отмечается, что постановление департамента не вступило в законную силу и сторона вправе подать жалобу в вышестоящие органы или суд.
 
Также, в целях дальнейшего контроля и регулирования деятельности субъекта Департаментом в адрес ТОО "Отырар-НАН" внесено предписание о необходимости включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий, которое исполнено субъектом.
 
 

Убийство беременной жены сельчанин пытался выдать за несчастный случай

19.01.2022, 16:58 26286
Убийство беременной жены сельчанин пытался выдать за несчастный случай
Фото: Polisia_kz
ПАВЛОДАР. 19 ЯНВАРЯ - Суд приговорил жителя Павлодарской области к 20 годам лишения свободы за убийство беременной жены, сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В апреле 2021 года в полицию Успенского района Павлодарской области поступило сообщение врача Константиновской врачебной амбулатории о том, что в доме одного из сел района обнаружено тело беременной женщины. Полицейские, осмотрев место происшествия, установили вероятность того, что женщину могли убить", - проинформировали в пресс-службе.

 
Во время допроса мать погибшей рассказала, что проснулась ранним утром от криков зятя. Прибежав из соседней комнаты, она увидела, что дочь лежит на полу, а зять, надавливая руками на ее грудную клетку, делал женщине искусственное дыхание. Приехавшим на место происшествия медикам подозреваемый рассказал, что супруге стало плохо, она, задыхаясь, упала на пол, а он начал оказывать ей первую помощь.
 

В ходе расследования полицейские вскрыли деревянный пол комнаты, и между досками были обнаружены частицы крови, а также остатки хлорсодержащего вещества. Это указывало на то, что преступник пытался скрыть следы преступления. В ходе сбора доказательств и проведенных экспертиз полицейские выяснили, что ночью между супругами произошла ссора на почве ревности. В результате мужчина задушил беременную жену. А после, заметая следы преступления, отмыл пятна крови "Белизной". Чтобы запутать семью и полицейских, начал кричать, делая вид, что супруге плохо, а он ей помогает", - проинформировали в полиции.

 
Житель Павлодарской области признан виновным по части 2 статьи 99 УК РК "Убийство" и приговорен к 20 годам лишения свободы.
 
У погибшей остались двое детей.
 
Как сообщалось ранее, 15 лет лишения свободы получил житель Уральска за убийство экс-супруги.
 

Ограбивших центр сотовой связи мародеров задержали в Алматы

19.01.2022, 13:25 35131
Ограбивших центр сотовой связи мародеров задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ – В Алматы полицейские задержали четверых мародеров, ограбивших центр сотовой связи во время беспорядков, у них изъято 22 мобильных телефона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сотрудники управления полиции Медеуского района задержали подозреваемых в съемном жилище в микрорайоне "Айгерим-2", сообщает Polisia.kz.
 
Установлено, что в ночь на 6 января эта группа злоумышленников проникла в центр сотовой связи и украла сотовые телефоны различных марок. 
 
Задержанные, жители Алматинской области, в совершении преступления сознались. В настоящее время их личности проверяются на причастность к другим преступлениям.
 
 

В Алматы задержан рецидивист с награбленным оружием

19.01.2022, 12:36 38486
В Алматы задержан рецидивист с награбленным оружием
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 ЯНВАРЯ - Четырежды судимый рецидивист задержан в Алматы с награбленным оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Установлено, что в прошлом четырежды судимый, в том числе и за похищение человека, 38-летний гражданин Т. - активный участник массовых беспорядков и ограблений оружейных магазинов, пишет Polisia.kz.
 
Он был задержан сотрудниками управления криминальной полиции в одном из домов по улице Геологов. 
 
При обыске у фигуранта изъяты одно нарезное и два гладкоствольных ружья, патроны и оптические прицелы. 
 

Полицейские призывают граждан добровольно сдать незаконно хранящееся оружие. При этом лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности, если, конечно, лично не участвовали в совершении каких-либо преступлений", - говорится в сообщении.


 

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