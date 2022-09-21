В столице осудили членов транснациональной ОПГ по контрабанде золота в Турцию

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АСТАНА. 20 СЕНТЯБРЯ - Районным судом № 2 Есильского района города Астаны был вынесен обвинительный приговор в отношении 14 подсудимых, двое из которых являются гражданами Турции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подсудимые обвинялись в участии в транснациональной организованной группе, а также совместно Е., Б. и О. в контрабанде золота в слитках и в песках, то есть перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза, с сокрытием от таможенного контроля в особо крупных размерах из Казахстана в Турцию в период с 25 февраля 2017 года по 7 января 2021 года , сообщает пресс-служба столичного суда.
Вина всех подсудимых в совершении контрабанды золота доказана материалами уголовного дела.
Суд первой инстанции по совокупности уголовных правонарушений за участие в транснациональной организованной группе и контрабанду Я. и С. окончательно назначил 8 лет лишения свободы. Остальные за совершение экономической контрабанды осуждены по статье 234 УК РК и освобождены от наказания в силу положений Закона РК от 7 декабря 2021 года "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Суд конфисковал в доход государства изъятое при задержании осужденных золото в количестве 18,7 килограмма и взыскал с них стоимость ранее вывезенного контрабандой золота.
Адвокаты и осужденные обжаловали приговор суда, просили оправдать Я. и С. по участию в транснациональной организованной группе, а также исключить взыскание стоимости вывезенного золота. Постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда города Астаны от 16 сентября 2022 года указанный приговор изменен в отношении 5 осужденных в связи с освобождением от уголовной ответственности по истечении срока давности по одному эпизоду экономической контрабанды. В остальной части приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу", - заключили в суде.