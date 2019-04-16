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В столице осудили замначальника УБН и следователя Следственного управления департамента полиции

15.04.2019, 11:13 5887
В столице осудили замначальника УБН и следователя Следственного управления департамента полиции
Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - В столице осудили замначальника управления по борьбе с наркотиками (УБН) и следователя Следственного управления столичного департамента полиции, передает Kazakhstan Today.
 

В августе 2018 года Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника УБН Департамента полиции города Нур-Султана подполковника полиции М. Кантурина и следователя Следственного управления ДП старшего лейтенанта полиции М. Азимхан, причастных к сбыту героина (весом 658 граммов) и злоупотреблению должностными полномочиями", - сообщила пресс-служба КНБ.

 
29 марта 2019 года приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам столицы Кантурин и Азимхан признаны виновными по части 3 статьи 366 УК РК, а также Кантурин дополнительно по части 3 статьи 297, части 1 статьи 361 УК РК, и осуждены к 10 и 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной и средней безопасности с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 

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