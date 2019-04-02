В столице задержали мошенника, предлагавшего "раскрутку" денег на спортивных ставках

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - В Нур-Султане по подозрению в совершении более 17 интернет-мошенничеств задержан мужчина, обещавший "раскрутку" денег на спортивных ставках, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции Нур-Султана сообщил об участившихся случаях интернет-мошенничеств, в том числе предложений по "раскрутке" денег на спортивных ставках. Один из таких мошенников был задержан накануне. Его подозревают в 17 эпизодах мошенничества.

Подозреваемый создавал в социальной сети Instagram фейковую страничку с объявлением о раскрутке денег на спортивных ставках. Для привлекательности странички размещал красочные фотографии с изображением денежных купюр и ставок букмекерских контор. Чтобы его не опознали по голосу, мошенник придумывал отговорки и вел исключительно переписку через мессенджер WhatsApp. В ходе переписки завлекал мнимыми выигрышами, обещал выигрыш со 100%-й раскруткой, уговаривал перечислить деньги на киви-кошелек, но после перечисления мошенник блокировал номера потерпевших. На самом деле никаких ставок он не производил, а деньгами распорядился по своему усмотрению", - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

В настоящее время в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье УК РК "Мошенничество" по 17 эпизодам, однако потерпевших может быть больше. Пострадавшим от действий мошенников рекомендуют обращаться в департамент полиции Астаны по телефонам: 71-60-10, 71-63-35, 71-62-91, 102.

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