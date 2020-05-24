В столице задержали сбытчика героина

Нур-Султан. 23 мая. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана задержали сбытчика героина, передает Kazakhstan Today.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала сбыта наркотиков на территории столицы, был задержан ранее судимый 35-летний мужчина, у которого в ходе обыска обнаружен и изъят героин весом 60 граммов, что составило бы 200 разовых доз для наркопотребления. Наркотики задержанный собирался сбыть на территории столицы. Стоимость изъятой особо крупной партии составляет около 800 тыс. тенге", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся мероприятия по установлению и задержанию соучастников по уголовному делу.

С начала года полицейскими столицы изъято более 22 килограммов различных наркотических средств, в том числе героин и синтетические наркотики. Возбуждено 42 уголовных дела по фактам сбыта. Также по различным наркоправонарушениям возбуждено 150 дел.

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