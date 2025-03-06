В суде Караганды начали рассматривать дело о взрыве на шахте Костенко

На деньги обманутых вкладчиков аферисты купили квартиру и открыли четыре депозита

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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита, - В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита, рассказали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.





По информации АФМ, в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.





Участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.





В итоге более 50 граждан инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.





Сообщается, что на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.





С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. Подозреваемые находятся под домашним арестом.



