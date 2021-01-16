В Талдыкоргане полицейские задержали вора, похитившего щенка

Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - В управление полиции обратилась 45-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестным лицом со двора ее дома был похищен щенок, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе оперативно-розыскных работ с помощью камеры видеонаблюдения ЦОУ по "горячим следам" задержан 26-летний уроженец областного центра.

Мужчина признал свою вину, и заявил, что жалеет о содеянном. В отношении подозреваемого расследуется дело по части 1 статьи 187 УК РК (Мелкое хищение).

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