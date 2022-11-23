В Талдыкоргане таксист ударил ножом клиента

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Талдыкорган. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане таксист ударил ножом своего клиента, отказавшегося платить с учетом ночного тарифа, сообщает Polisia.kz.
21 ноября трое жителей Талдыкоргана близ автовокзала наняли такси с проездом в три точки. По дороге таксист напомнил клиентам о так называемом ночном тарифе. Пассажиры резко отреагировали, что впоследствии спровоцировало между мужчинами выяснение отношений на кулаках. В конфликте водитель авто использовал складной нож и нанес серьезную рану одному из клиентов. Потерпевший госпитализирован в больницу", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что 27-летний таксист был доставлен в городскую полицию для дачи показаний.
Расследование по факту с назначением необходимых экспертиз проводится согласно части 1 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Ранее сообщалось, что в Алматинской области задержали таксиста, подозреваемого в убийстве пассажира.