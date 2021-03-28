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В Талдыкоргане у наркодилеров изъяли "синтетику" на 44 млн тенге

27.03.2021 17470
В Талдыкоргане у наркодилеров изъяли "синтетику" на 44 млн тенге
ТАЛДЫКОРГАН. 27 МАРТА - В Талдыкоргане у наркодилеров изъято 16 тыс. доз различных синтетических видов наркотиков на сумму более 44 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркобизнесу департамента полиции совместно с ДКНБ по Алматинской области на окраине города Талдыкоргана задержаны двое подозреваемых, в возрасте 27 и 25 лет, пишет Polisia.kz.
 
В ходе обыска обнаружено 16 тысяч разовых доз различных синтетических видов наркотиков, общим весом около килограмма. 
 
По информации полиции, на "черном рынке" их стоимость составила бы более 44 млн тенге.
 

Также в ходе обыска квартиры 27-летнего подозреваемого, которую он добровольно показал и указал место, где он хранит наркотические вещества для распространения, были обнаружены упаковочные материалы, контейнеры в которых хранились наркотики, весы для взвешивания и металлические магниты, с помощью которых распространяли наркотические вещества. По данному адресу задержанные занимались расфасовкой наркотиков", - сообщил начальник УПН ДП Алматинской области Казбек Мухамедов.


Напомним, свыше 5 тыс. разовых доз героина стоимостью 24 млн тенге изъяли в Акмолинской области.
 

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