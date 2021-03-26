Свыше 5 тыс. разовых доз героина стоимостью 24 млн тенге изъяли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 25 МАРТА - В Акмолинской области задержаны двое наркосбытчиков, у которых изъят героин на сумму 24 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, в Нур-Султане с поличным был задержан ранее судимый за кражу 37-летний житель Акмолинской области и 58-летняя жительница столицы, уже имевшая в прошлом судимость за сбыт наркотиков. Таким образом был ликвидирован канал поставки героина на территорию области.

В ходе личного обыска у женщины в нательном белье было обнаружено и изъято 595 граммов героина. Данный наркотик предназначался для дальнейшей передачи второму задержанному и реализации на территории Акмолинской области.

При обыске в доме задержанной были обнаружены и изъяты денежные средства, электронные весы, инъекционный шприц с жидкостью бежевого цвета и полиэтиленовый пакет с 845 граммами героина.

Всего из незаконного оборота изъято 1440 граммов героина, более 5000 разовых доз героина, это порядка 24 миллионов тенге от розничных продаж "белой смерти" на черном рынке", - сказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области подполковник полиции Мейрам Жапбасов.

В настоящее время проводятся следственные действия по статье УК РК "Незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с целью сбыта", санкцией которой предусмотрено лишение свободы от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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