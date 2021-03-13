Группу сбытчиков героина задержали в Нур-Султане

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Служебно-розыскная собака нашла наркотики, спрятанные в тайнике наркоторговца в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента столичной полиции, в городе задержана группа сбытчиков героина.

При попытке сбыта наркотиков полицейскими задержана 26-летняя жительница города. При личном осмотре у нее был обнаружен и изъят героин весом 30 граммов. Установлено, что девушка распространяла наркотики, которые поставлял ранее судимый за наркопреступления 29-летний мужчина. По месту жительства поставщика полицейские провели санкционированный обыск и с помощью собаки нашли тайник, в котором было 410 граммов героина и 5 граммов гашиша", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в ходе спецоперации из незаконного оборота изъяли более 2 тыс. разовых доз наркотика, цена которого на "черном рынке" составила бы свыше 7 млн тенге.

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