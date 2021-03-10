Крупную партию героина изъяли у наркоторговцев в Нур-Султане

Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Героин стоимостью около трех миллионов тенге изъяли у наркоторговцев в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

В результате проведенного комплекса специальных мероприятий ликвидирован канал поставки и сбыта наркотических средств на территорию столицы. При проведении оперативно-розыскных мероприятий за сбыт наркотиков задержан ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина, который вовлек в преступную деятельность свою 39-летнюю сожительницу. При личном обыске у нее в нательном белье обнаружено наркотическое средство. У задержанных изъято более 300 граммов героина, приготовленного для реализации", - сообщили в пресс-службе департамента полиции столицы.

Кроме того, столичными полицейскими проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению преступных связей фигурантов, в ходе которых задержаны двое ранее судимых соучастника преступной цепи. Изъято около 60 граммов героина.

По данным полиции, из незаконного оборота изъято более 1500 разовых доз героина, цена которых бы составила на "черном рынке" около 3 млн тенге.

Возбуждены уголовные дела за незаконное хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенные преступной группой.

Задержанные водворены в ИВС ДП Нур-Султана, ведется следствие.

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