От 4 до 9 лет лишения свободы получили пять жителей столицы за сбыт героина

Нур-Султан. 19 февраля. Kazakhstan Today - При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Нур-Султане сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции на транспорте была установлена и задержана группа лиц, которые незаконно хранили и сбывали наркотические вещества, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции на транспорте, задержанные - 36, 39, 40, 45 и 47-летние жители столицы.

Как рассказал начальник ДП Сарыкул Жоланов, среди них были ранее неоднократно судимые за совершение тяжких или особо тяжких преступлений.

Он рассказал, что в ходе обыска, у задержанных было обнаружено вещество светло-бежевого цвета. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством "героин" общим весом почти 87 граммов.

Транспортными полицейскими проведено досудебное расследование по статьям УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".

Решением Специализированного межрайонного следственного суда Нур-Султана правонарушители признаны виновными в совершении данного преступления и приговорены от 4 до 11 лет лишения свободы.





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