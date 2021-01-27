В Жамбылской области полицейские изъяли у наркосбытчика более полукилограмма героина

Тараз. 26 января. Kazakhstan Today - В Жамбылской области полицейские изъяли у наркосбытчика более полкилограмма героина, передает Kazakhstan Today.

23 января 2021 года сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Кордай за сбыт наркотических средств задержан 57-летний местный житель, у которого дома изъято наркотическое средство "героин" общим весом 570 граммов, сообщает Polisia.kz.

В 2016 году наркоторговец уже был осужден за хранение наркотических средств в особо крупном размере. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС Кордайского района.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере в целях сбыта) наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", - сообщила пресс-секретарь начальника департамента полиции Гульсара Мухтаркулова.





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