У жителя Костанайской области изъяли тысячу доз героина

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Тысячу доз героина нашли в гараже жителя Костанайской области, передает Kazakhstan Today.

В рамках проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления по противодействию наркопреступности 20 февраля на территории одного из гаражных кооперативов задержан ранее судимый 35-летний житель города Тобыла. По имеющейся информации, мужчина причастен к сбыту наркотических средств, сообщает Polisia.kz.

В ходе осмотра из кармана куртки в пачке из-под сигарет изъято 38 граммов героина. Также при осмотре гаража оперативники обнаружили полиэтиленовый сверток с героином весом более 170 граммов и электронные весы. Общий вес героина составил более двухсот граммов, что в случае употребления рассчитано на одну тысячу доз.

По данному факту проводится досудебное расследование, деяние подозреваемого квалифицировано по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

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