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В Талдыкоргане в ходе спецоперации изъяли 8 тысяч доз синтетических наркотиков и оружие

28.04.2022, 11:21 18281
В Талдыкоргане в ходе спецоперации изъяли 8 тысяч доз синтетических наркотиков и оружие
ТАЛДЫКОРГАН. 28 АПРЕЛЯ - В Талдыкоргане в ходе специальной операции был задержан 31-летний наркоторговец, у которого помимо синтетических наркотиков изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Задержание наркоторговца полицейские произвели в микрорайоне Восточный при сбыте нескольких доз мефедрона (сильнодействующий синтетический наркотик), сообщает Polisia.kz
 
При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого дополнительно изъяли еще около 80 граммов того же наркотика, это порядка 8 тысяч доз "синтетики".
 
Кроме того, в доме задержанного обнаружен обрез нарезного одноствольного ружья ТОЗ-8, калибра 5,6 миллиметра, одноствольное ружье ИЖ-К, 16-го калибра и более 20 патронов. Оружие оказалось незарегистрированным и без отличительных номеров.

 

Установлено, что подозреваемый также сбывал наркотики через интернет. Сейчас задержанный помещен под стражу. По факту сбыта и хранения наркотиков, а также незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов начато досудебное расследование по двум статьям уголовного законодательства. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщил начальник управления противодействия наркобизнесу Казыбек Мухамедов. 

 
В настоящее время оперативники пытаются установить канал поступления в регион синтетических наркотиков, а также источник приобретения ружей. Также задержанный будет проверен на причастность к преступлениям с применением огнестрельного оружия.
 
Ранее сообщалось, что житель Кокшетау задержан с партией синтетических наркотиков.
 

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Антикор расследует дело о попытке суицида пресс-секретаря шымкентской полиции

29.04.2022, 14:06 3131
Антикор расследует дело о попытке суицида пресс-секретаря шымкентской полиции
Фото: Polisia.kz
ШЫМКЕНТ. 29 АПРЕЛЯ - Антикоррупционной службой Шымкента проводится досудебное расследования по факту доведения до покушения на самоубийство пресс-секретаря департамента полиции Молдир Бекеевой, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Иная информация разглашению не подлежит.
 
Напомним, 5 апреля Молдир Бекеева написала прощальный пост на своей странице в Facebook. В нем она заявила, что хочет свести счеты с жизнью из-за давления со стороны руководства. 
 
Это не единственный скандал в полиции Шымкента. В январе в отношении главы местной полиции Мухтара Бухарбаева было начато расследование после жалобы подчиненного. Сотрудник полиции рассказал, что руководитель злоупотреблял должностными полномочиями и требовал покупать ему дорогие вещи. За отказ от обвинений мужчине предложили 10 млн тенге. Позже в Министерство внутренних дел было направлено представление об освобождении Бухарбаева от занимаемой должности. Вместо него пост начальника полиции занял Улугбек Мылтыков.
 

В ВКО вандалы разграбили более 40 могил на кладбище

29.04.2022, 11:22 4511
В ВКО вандалы разграбили более 40 могил на кладбище
Фото: altaynews.kz
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 29 АПРЕЛЯ - Более 40 могил разграбили вандалы на усть-каменогорском кладбище, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Более 40 захоронений оказались без металлических оградок и памятников. Грабители орудовали кувалдами и ломами, чтобы быстрее снять конструкции. Елена Скрипниченко поделилась, что в прошлом году воры унесли металлический памятник с могилы мужа, в этом - срезали столик. Женщина считает, что за погостом никто не следит, здесь отсутствует охрана, поэтому грабители чувствуют себя вольготно", - информирует altaynews.kz.

 
Еще одна горожанка, Майя Алимгожина, показала разграбленный памятник родителям. Могила была обнесена чугунными цепями. Вандалы сняли все.
 

Цепи снимают уже три года подряд. В этом году, наверное, не будем восстанавливать. Нет никакого смысла", - пожаловалась женщина.

 
В полиции сообщили, что в этом году по факту разграбления могил поступило всего 3 заявления. Но наверняка после родительского дня обращений будет больше.
 
Полицейские говорят, что расследовать такие дела сложно, потому что непонятно, когда было совершено хищение. Как правило, металлические конструкции находят в ближайших пунктах приема лома. Цена за килограмм черного металла сегодня составляет 90 тенге.
 

Более чем на четверть выросло число коррупционных преступлений в Казахстане за год

29.04.2022, 10:07 5236
Более чем на четверть выросло число коррупционных преступлений в Казахстане за год
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - За январь - март 2022 года в стране зарегистрировали 725 коррупционных преступлений - на 26,5% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Среди зарегистрированных коррупционных преступлений 521 отнесли к тяжкой степени, 168 - к средней тяжести, 27 - к небольшой тяжести, 9 - к особо тяжким. Для справки: в аналогичном периоде 2021 года зарегистрировали 573 уголовных правонарушения в секторе, минус 35% за год, информирует Finprom.kz.
 
Треть всех зарегистрированных коррупционных преступлений пришлась на получение взятки: 246 случаев - сразу на 48,2% больше, чем годом ранее.
 
Вторую строчку по "популярности" у коррупционеров заняла дача взятки: 198 нарушений, плюс 14,5%. Далее идет присвоение или растрата вверенного чужого имущества: 88 случаев, плюс 31,3% за год.
 
Среди частых нарушений в секторе также оказались злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество.
 

К взяточничеству относятся получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве. С начала года в секторе зарегистрировали 459 случаев - на 31,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - уточнили аналитики.

 
В региональном разрезе непосредственно по взяточничеству лидирует Алматинская область: 67 случаев, годовой рост - сразу в 2,4 раза. В число антилидеров также попали Алматы (57 случаев, плюс 42,5%) и Нур-Султан (47 случаев, минус 11,3%).
 
Лучше всего в этом плане обстоят дела в Кызылординской области: всего 5 случаев против 11 годом ранее.
 
По итогам первого квартала 2022 года выявлен 321 человек, совершивший коррупционные преступления. Суду предан 241 обвиняемый - на 15,4% меньше, чем годом ранее.
 

Большая часть преданных суду - служащие акиматов и их структурных подразделений: 42 человека, плюс 16,7% за год. На коррупции также часто ловят сотрудников органов внутренних дел (преданы суду 34 человека) и Пограничной службы Комитета национальной безопасности (27 человек)", - говорится в обзоре.

 
В разрезе мер наказания 56 человек, обвиненных в нарушениях, лишили свободы (22 лицам дали от 1 года до 3 лет, 15 лицам - от 3 до 5 лет, еще 15 - от 5 до 8 лет, 3 лицам - от 8 до 10 лет, 1 человеку - до 1 года лишения свободы). Еще 14 лицам ограничили свободу, 48 лицам назначили штрафы (общий размер - 310,9 млн тенге), 5 лицам отсрочили отбывание наказания, добавили аналитики.
 

В Актюбинской области у браконьеров изъяли две туши сайги

28.04.2022, 18:51 12581
Фото: департамент полиции Актюбинской области
АКТОБЕ. 28 АПРЕЛЯ - 22 апреля в Байганинском районе полицейские и охотинспекторы задержали браконьеров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
При объезде мест окота краснокнижной сайги зоозащитники обнаружили в степи двух человек на мотоцикле "Урал", передает "Диапазон".
 
Люди на мотоцикле попытались скрыться от патруля. После непродолжительной погони их остановили. Беглецами оказались двое мужчин - 26 и 50 лет.
 
Задержанные подстрелили двух еще не окотившихся самок сайги. У них изъяли сайгачьи туши, ружье 12-го калибра и 10 патронов.
 
Подозреваемые взяты под стражу. Началось досудебное расследование по статье 337, часть 4, УК РК "Незаконная охота". Браконьерам грозит лишение свободы до 6 лет.
 
 
Ранее в Иргизском районе Актюбинской области были задержаны двое жителей, занимавшихся незаконным рыболовством в период запрета на лов рыбы.
 
Департаментом КНБ по Кызылординской области и Байконыра 15 марта задержаны двое граждан при попытке сбыта запрещенных дериватов животного. В ходе процессуальных действий изъяты рога сайги в количестве 641 штука общим весом 160 килограммов.
 

В Алматы изъято похищенное в ходе январских беспорядков оружие

28.04.2022, 13:31 15836
В Алматы изъято похищенное в ходе январских беспорядков оружие
Фото: ДП Алматы
АЛМАТЫ. 28 АПРЕЛЯ - В Алматы изъята очередная партия похищенного в ходе январских беспорядков оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, два ружья, патронташи были закопаны около одного из домов по улице Каламбаева.
 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции нашего подразделения задержан гр. С., 1994 года рождения, который изобличен в краже оружия из оружейного магазина в ночь на 6 января этого года. В качестве вещественных доказательств изъято оружие и боеприпасы, которые были закопаны у жилого дома. В частности, речь идет о нарезном ружье марки Remington, гладкоствольном ружье марки Benelli, двух патронташах и восьми патронах. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, как совершил преступление", - проинформировал начальник управления полиции Алмалинского района полковник полиции Есен Искаков.

 
По данному факту расследуется уголовное дело.
 

Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае

28.04.2022, 11:32 17861
Финпирамида Antares Limited выявлена в Костанае
Фото: Depositphotos
КОСТАНАЙ. 28 АПРЕЛЯ - Организаторы финансовой пирамиды Antares Limited, выявленной в Костанае, находятся под домашним арестом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Организаторы обещали гражданам ежедневную гарантированную прибыль в размере 0,5 - 2% от инвестиций при вложении в компанию наличных от 100 долларов США. В настоящее время в отношении фигурантов проводятся следственные мероприятия. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.

 
Граждан призывают быть предельно осторожными и не попадаться на уловки мошенников, вовлекающих в финансовые пирамиды. 

Напомним, блогеров и артистов начнут привлекать к уголовной ответственности за рекламу финпирамид.
 

Житель Уштобе убил 47-летнего собутыльника

28.04.2022, 10:35 18866
Житель Уштобе убил 47-летнего собутыльника
Фото: Pexels
ТАЛДЫКОРГАН. 28 АПРЕЛЯ - Полицейские задержали неоднократно судимого жителя Уштобе, подозреваемого в убийстве своего 47-летнего приятеля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ночь с 26 на 27 апреля в дежурную часть Каратальской районной полиции поступило сообщение от врачей скорой помощи. Как выяснилось, обслуживая вызов, медики в одном из частных домов города Уштобе обнаружили тело 47-летнего мужчины с явными признаками насильственной смерти, информирует Polisia.kz.
 
Предположительно, потерпевший скончался от колото-резаного ранения в грудь. 
 
На месте происшествия полицейские нашли кухонный нож, которым был нанесен смертельный удар. 
 
52-летний владелец дома был задержан и взят под стражу. 
 
По данным полиции, подозреваемый ранее пять раз привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. 
 
Установлено, что во время распития алкоголя между подозреваемым и потерпевшим вспыхнула ссора, которая переросла в драку и в последующем - убийство.
 

Досудебное расследование по факту проводится по статье 99 УК РК "Убийство". Подозреваемый содержится под стражей. Изъятый с места происшествия кухонный нож признан пока орудием преступления и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Также по факту назначены необходимые в таких случаях экспертизы, - сообщили в полиции Каратальского района.


Пытаясь скрыть убийство собутыльника, алматинец устроил пожар.
 

Жительница Нур-Султана отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp

27.04.2022, 20:56 25376
Жительница Нур-Султана отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 27 АПРЕЛЯ - Жительница Нур-Султана отсудила 2 млн тенге за оскорбление дочери в WhatsApp-чате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Гражданское дело по иску Б. к ответчикам К. и Ж. о возмещении морального вреда рассмотрел Алматинский районный суд столицы.
 
В сентябре 2021 года в чате бывших одноклассников в WhatsApp сын ответчиков написал оскорбительные сообщения в адрес своих одноклассников, в том числе в адрес дочери истца. Мать девочки обратилась в суд с требованием возместить моральный вред в сумме 5 млн тенге, поскольку в результате оскорбительных сообщений одноклассника ее несовершеннолетняя дочь на протяжении месяца находилась в стрессовом состоянии. Вследствие чего девочке потребовалась помощь психолога, сообщает пресс-служба суда.
 
Постановлением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Нур-Султана отец подростка привлечен к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сына.
 
При определении размера компенсации морального вреда суд принял во внимание жизненную важность личных неимущественных благ и прав несовершеннолетней, испытавшей психологический стресс в результате оскорблений со стороны одноклассника, также учтены семейное и имущественное положение ответчиков.
 
Решением суда иск удовлетворен, с родителей мальчика в пользу истца в солидарном порядке взыскана компенсация морального вреда в размере 2 млн тенге.
 
Решение не вступило в законную силу.
 
Напомним, 20 апреля на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки, внесенные сенатом в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации". Таким образом, закон считается принятым парламентом РК.
 

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