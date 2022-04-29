В Талдыкоргане в ходе спецоперации изъяли 8 тысяч доз синтетических наркотиков и оружие

ТАЛДЫКОРГАН. 28 АПРЕЛЯ - В Талдыкоргане в ходе специальной операции был задержан 31-летний наркоторговец, у которого помимо синтетических наркотиков изъяли целый арсенал оружия и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Задержание наркоторговца полицейские произвели в микрорайоне Восточный при сбыте нескольких доз мефедрона (сильнодействующий синтетический наркотик), сообщает Polisia.kz

При санкционированном обыске по месту жительства подозреваемого дополнительно изъяли еще около 80 граммов того же наркотика, это порядка 8 тысяч доз "синтетики".

Кроме того, в доме задержанного обнаружен обрез нарезного одноствольного ружья ТОЗ-8, калибра 5,6 миллиметра, одноствольное ружье ИЖ-К, 16-го калибра и более 20 патронов. Оружие оказалось незарегистрированным и без отличительных номеров.





Установлено, что подозреваемый также сбывал наркотики через интернет. Сейчас задержанный помещен под стражу. По факту сбыта и хранения наркотиков, а также незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов начато досудебное расследование по двум статьям уголовного законодательства. Назначены соответствующие экспертизы", - сообщил начальник управления противодействия наркобизнесу Казыбек Мухамедов.

В настоящее время оперативники пытаются установить канал поступления в регион синтетических наркотиков, а также источник приобретения ружей. Также задержанный будет проверен на причастность к преступлениям с применением огнестрельного оружия.