В Талдыкоргане во дворе собственного дома застрелили военнослужащего

Талдыкорган. 26 декабря. Kazakhstan Today - В одном из микрорайонов Талдыкоргана во дворе собственного дома застрелили военнослужащего, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК .

Тело 36-летнего военнослужащего во дворе дома обнаружили прохожие. Они вызвали полицию и скорую. Спасти майора местной воинской части не удалось. Он скончался до приезда медиков от огнестрельного ранения в лицо.

Правоохранители пока не установили личность и количество нападавших. Не найдено и оружие, из которого застрелили военного.

Перед этим я позвонил Рустаму, трубку он не взял! И думаю: наверное, опять что-то. Когда туда приехал, тогда узнал, что его застрелили. За что и зачем? Кому он сделал плохое? Не знаю!" - говорит отец погибшего Рустама Джаныкбаева Сейткан Джаныкбаев.

Отец погибшего рассказывает, что момент нападения якобы увидел один из соседей. Но разглядеть лицо убийцы он не смог. Родные погибшего уверены, что за военнослужащим могли следить. Дождавшись подходящего момента, неизвестный открыл огонь.

Стреляли из дробовика, охотничьего ружья, потому что оно было таким длинным, говорят. Он, наверное, когда повернулся на имя Рустам, и тут выстрел был. Камеры там снимают, но там темно было. Это где-то было примерно между 18.30 и 19.00. Человека убить - не знаю, это не так просто. Может, кому-то дорогу перешёл? Не знаю, просто хочу увидеть этого человека и посмотреть ему в глаза", - говорит Джаныкбаев-старший.

Родственники погибшего военнослужащего не могут понять, что стало причиной жуткой расправы. Супруга убитого предположила, что у него произошел конфликт на работе.

В полиции уже начато досудебное расследование. Правоохранители изъяли записи с камер наблюдения, установленных во дворе. В Министерстве обороны убийство военнослужащего также подтвердили. Но раскрывать детали происшествия не стали.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 УК РК (Убийство). Создана оперативно-следственная группа из числа опытных сотрудников полиции, сейчас принимаются меры по раскрытию данного преступления. Ход расследования дела взят на контроль МВД страны", - прокомментировал официальный представитель департамента полиции Алматинской области Ернар Сайдильдин.

Пока точно неизвестно, из какого оружия могли застрелить военнослужащего. Сейчас полицейские устанавливают количество нападавших и мотив жестокого убийства.

У военного остались жена и двое несовершеннолетних детей.

Напомним, в марте 2018 года в служебном кабинете был застрелен начальник департамента по делам обороны Алматинской области полковник Беристемов. От полученных ранений он скончался на месте. За это преступление на два года был осужден заместитель убитого подполковник Оспанов. Выяснилось, что за несколько минут до трагедии Оспанов и Беристемов серьезно поскандалили.

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