В Талдыкоргане задержаны подозреваемые в вооруженном нападении на экспедитора

Талдыкорган. 31 января. Kazakhstan Today - Полицейские задержали двух жителей Талдыкоргана, подозреваемых в вооруженном нападении на экспедитора торговой компании, передает Kazakhstan Today.

Факт зарегистрирован в Талдыкоргане, где 29 января в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на экспедитора одной из городских торговых компаний, которому двое неизвестных нанесли ножевое ранение и завладели наличностью на сумму около 1 млн тенге, сообщает портал Polisia.kz .

В ходе организованных оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое подозреваемых. Оба являются местными жителями, 1987-88 годов рождения, которые были доставлены в полицию города Талдыкоргана и помещены под стражу. По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 192 части 2 УК РК (Разбой). Похищенные деньги уже обнаружены, изъяты, признаны вещественным доказательством и возвращены законному владельцу", - сообщил начальник управления полиции Талдыкоргана Аскар Нурсапа.

В полиции дополнили, что в ходе расследования подозреваемые также будут проверены на причастность к другим преступлениям. Получивший ножевое ранение экспедитор госпитализирован в больницу. Указанная в казахстанском уголовном законодательстве статья 192 часть 2 (Разбой) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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