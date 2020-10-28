В Таразе мужчина похитил ювелирные изделия на 25 млн тенге

Тараз. 27 октября. Kazakhstan Today - В ночь с 14 на 15 октября в Таразе совершена кража из ювелирного магазина. Злоумышленник проломил стену в помещении, проник в магазин и вынес золотые изделия. Предварительная сумма ущерба оценивается в 25 000 000 тенге, передает Kazakhstan Today.



Как сообщает Polisia.kz, по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража).



В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что кража была тщательно подготовлена.



В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения криминальной полиции ОП-1 УП Тараза задержан подозреваемый. Им оказался 49-летний ранее судимый житель Карагандинской области.



В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания. Проводятся следственно-оперативные мероприятия на проверку его причастности к другим преступлениям.



В сентябре домработница украла ювелирные изделия у жительницы столицы на общую сумму 170 тысяч тенге.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства